Whirlpool, patto con Arcelik per l’area Emea

Patto tra Whirlpool e Arcelik per l’area Emea e quindi anche per lo stabilimento senese di Viale Toselli: la multinazionale americana ha comunicato di aver finito la sua revisione strategica per le regioni di Europa, Africa e Medio Oriente ed aver raggiunto un accordo con l’azienda turca.

L’intesa prevede che il business europeo per i grandi elettrodomestici sia affidato ad una nuova entità di cui Whirlpool possiederà il 25% ed Arcelik il 75%. Per questa nuova società il fatturato previsto è di sei milioni di euro e si prevede inoltre che le attività combinate possano arrivare a generare sinergie di costi per 200 milioni di euro.

Questa transazione dovrebbe perfezionarsi nella seconda parte di quest’anno. E sempre con Arcelik la multinazionale statunitense ha raggiunto un accordo di principio per la vendita agli stessi turchi degli stabilimenti nell’area Emea. La società Usa manterrà la proprietà dell’attività del business Kitchen Aid.

“L’annuncio odierno segna un’altra pietra miliare nella trasformazione del nostro portafoglio”, è il commento sintetico del Ceo di Whirlpool Marc Bitzer. “Questo ci consente di partecipare ad una significativa creazione di valore con il riposizionamento del business e le sinergie di costo attraverso la nostra partecipazione di minoranza”