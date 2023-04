Whirlpool, il ministro Urso: “Impegnati a trasformare cessione in opportunità”

Su Whirlpool “siamo impegnati affinché da questa cessione possa nascere un’opportunità. Ecco perché ho incontrato subito l’investitore, l’azienda turca (Arçelik,ndr) che intende realizzare questo investimento. E l’ho sollecitata a presentare un piano industriale. Inoltre abbiamo manifestato anche quali sono i vincoli che intendiamo apporre, con gli strumenti che il Governo possiede”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Adolfo Urso, a margine di un evento alla Cna di Siena con le categorie economiche.

Urso ha poi prosguito sul caso della multinazionale, ha proseguito “siamo attenti e vigili affinché questa ipotesi di acquisizione garantisca la produttività e l’occupazione nel nostro Paese”. Whirlpool, ha aggiunto Urso, “non è un’azienda in crisi” ma l’operazione fatta con Arcelik “è una cessione di quote azionarie ad una multinazionale che ha la bandiera turca. Io stesso – ha poi continuato – ho indicato quali sono le aspettative del Governo: vogliamo essere certi che l’investimento del Governo sia duraturo nel tempo e garantisca la produzione in un settore di eccellenza nel made in Italy e che ci siano impegni precisi per i diversi siti produttivi”.

Il ministro, peraltro, ha specificato di trovarsi a Siena per sostenere “una donna che si trova in piena sintonia con Giorgia Meloni: Nicoletta Fabio”. “Per Mps – ha proseguito cambiando argomento – sono stati rinnovati gli organi. Ora seguiremo il percorso che è stato concordato con il precedente Governo e con la Commissione Europea. Penso però che possa esserci un futuro significativo per un marchio storico del sistema bancario”