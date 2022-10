Whirlpool, Franceschelli: “Sostegno ai sindacati per una battaglia sulla dignità del lavoro”

“Vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori della Whirlpool e massimo sostegno alle organizzazioni sindacali in questa che è una battaglia per la dignità del lavoro”.

Lo sottolinea il Senatore del Partito Democratico Silvio Franceschelli a proposito dello sciopero e della manifestazione a sostegno dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Siena.

“Come comunicato ai sindacati, impegni in aula a Roma non rinviabili per la costituzione di organismi parlamentari, non mi hanno consentito di essere presente alla manifestazione – sottolinea Franceschelli – ma ho assicurato la mia piena disponibilità affinché arrivino le risposte che le lavoratrici e i lavoratori attendono e meritano”.

“Lo stabilimento di Siena, che oggi impegna ancora 300 lavoratori, ha dato nel tempo prova di dedizione e le comunità di riferimento, sindacati ed enti locali, hanno accompagnato con interlocuzioni e risorse concrete le cicliche evoluzioni del punto produttivo – prosegue Franceschelli. – La Whirlpool, non presentandosi all’ultimo incontro fissato dal ministero dello Sviluppo economico nonostante la presenza dei Ministri Giorgetti e Orlando, ha confermato che sta procedendo alla revisione strategica delle attività produttive nell’area Emea. Ritengo inaccettabile che la multinazionale rifiuti il confronto con le delegazioni sindacali e con il Governo italiano” sottolinea il Senatore.

“L’azienda deve chiarire se esiste un piano industriale di mantenimento degli attuali asset produttivi e occupazionali. I lavoratori non possono legare la conoscenza del proprio futuro occupazionale alle logiche della finanza” conclude Franceschelli.