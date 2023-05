Whirlpool – Arçelik, soddisfazione di Nicoletta Fabio per il Dpcm del Governo: “Per Siena impegni trasformati in atti concreti”

Su Whirlpool “il governo sta mantenendo quanto si è impegnato a fare”. Lo ha scritto in una nota il candidato del centrodestra Nicoletta Fabio che ha espresso “soddisfazione” per l’operazione odierna del CdM. Ricordando quanto aveva affermato il ministro Urso lo scorso 15 aprile a Siena e le misure specifiche del decreto (che potete leggere qui) Nicoletta Fabio si è poi nuovamente detta “molto soddisfatta” nel “verificare che gli impegni del governo a tutela della produzione in Italia e dei livelli di occupazione dei diversi stabilimenti italiani, compreso quello di Siena, si stiano trasformando in atti e fatti concreti!” Per la multinazionale “l’esercizio dei poteri speciali delle prescrizioni era un obiettivo del governo Meloni su cui più volte, anche nella mia città di Siena, il ministro” Urso “si era impegnato per raggiungerlo. Ora confidiamo che il confronto con tutte le parti coinvolte si sviluppi nel migliore dei modi e che anche questa vicenda possa concludersi nel migliore dei modi. Il governo continua a fare bene”, così in un post sui social l’onorevole di Fdi Francesco Michelotti