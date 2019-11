Voltiamo Pagina contro Italia Viva, il capogruppo Minghi: “Ci opporremo a Renzi in ogni modo”

“Voltiamo Pagina si oppone, come più non potrebbe, a Renzi e al suo movimento, e condanna ogni eventuale connessa presenza, reale o in pectore, nell’ambito della maggioranza comunale e delle nomine in società partecipate dal comune di Siena”. E’ una posizione chiara quella presa dal capogruppo della lista civica di maggioranza Federico Minghi: mai con Renzi ed Italia Viva. In una nota stampa il gruppo di maggioranza in consiglio comunale spiega il perchè.

“Per quanto riguarda il fondatore(Matte Renzi ndr), ci sono bastate le cose che ha fatto a suo tempo da premier, e quelle che non ha fatto a favore della città di Siena – spiega Minghi-. E ci è bastato il suo tentativo di imporre una riforma pasticciata e pericolosa della costituzione, tentativo bocciato a furor di popolo dagli italiani. E non dimentichiamo la promessa da lui fatta, e tradita, di abbandonare la politica in caso di bocciatura del citato referendum”.

“Per quanto riguarda Italia Viva, abbiamo ben chiaro il suo ruolo di indispensabile stampella ad un governo nazionale nefasto per gli italiani- continua Minghi-, per l’ennesima volta non votato dal popolo, ma nato da alchimie di palazzo a cui proprio Renzi ha dato un sostanzioso contributo, e non rappresentativo dall’attuale realtà sociale e politico-elettorale del paese”.