Volontariato di Protezione Civile, Sabatini confermato coordinatore

Ezio Sabatini è stato confermato per altri due anni come Coordinatore del Volontariato di Protezione Civile della provincia di Siena. I rappresentanti provinciali di Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Associazione Radioamatori Italiani, Federazione Italiana Ricetrasmissioni, Misericordia, ProCiv ARCI, Racchetta e Vigilanza Antincendi Boschivi si sono riuniti in teleconferenza per rinnovare la propria squadra. Con loro anche il presidente della Consulta del Volontariato Mauro Borghi.Sabatini, classe 1975, ha alle spalle un’esperienza di volontariato ventennale e da più di dieci ha ricoperto ruoli gestionali in caso di emergenza. Il gruppo in campo sarà composta anche da Leonardo Bulleri e Bruno Orlandi oltre ai referenti delle strutture; Paolo Leoncini, Luca Bugnoli, Mara Capitani, Veronica Bisacchi, Lorenzo Cenni, Stefano Rosini e Filippo Franchi.

“Ringrazio – dice Sabatini – tutte le realtà che hanno voluto continuare questo percorso. Non nascondo che il mio primo pensiero – prosegue il neo confermato coordinatore – va all’emergenza sanitaria. Ci sono anche altri temi da affrontare come i decreti attuativi della nuova legge regionale sulla Protezione Civile e le iniziative da pianificare tutti assieme nel medio termine”.