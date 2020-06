Vola dalla finestra del secondo piano delle Scotte , salvato

Poco dopo le 15 all’ ospedale Le Scotte un uomo originario di Firenze residente in provincia di Siena, di 53 anni è caduto da una finestra, per cause ancora in corso di accertamento, del piano 2 del lotto 1, giungendo sul terrazzo del piano 1 del policlinico Santa Maria alle Scotte.” L’uomo è stato prontamente soccorso da alcuni professionisti presenti negli ambulatori che hanno sfondato una porta-finestra per raggiungerlo il più rapidamente possibile. Il paziente era ricoverato in chirurgia d’urgenza dell’ospedale per un intervento ortopedico di routine, già effettuato e in attesa di dimissioni”, fa sapere l’ospedale.