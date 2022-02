Vogliono denunciare Draghi ma non hanno il certificato verde: i no green pass restano fuori dal Tribunale

I no green pass senesi si sono riuniti insieme in Tribunale per presentare una denuncia contro il governo Draghi ma, non avendo il certificato verde, non sono potuti entrare nella struttura. Il fatto è accaduto stamani: un gruppo costituito da quarantina di persone si è ritrovato per andare a depositare la querela ma si è dovito fermare all’ingresso. Per sbloccare l’impasse è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine ed adesso i no green pass stanno accendo, a due a due, nei locali della Questura di Siena per firmare la denuncia contro l’Esecutivo.