Vittoria esterna per il Poggibonsi: Grosseto affondato a domicilio 2-1

Vince il Poggibonsi che inizia alla grande il nuovo anno con una partita tutto cuore e compattezza. I giallorossi ringraziano Polo, autore di due reti, e possono così festeggiare la ritrovata vittoria in trasferta, sbancando il Carlo Zecchini.

Primo tempo da manuale del Poggibonsi, che già all’intervallo si trova avanti nel punteggio per 2-0. A sbloccare la gara, al 19′, è Polo. Camilli batte il corner teso che pesca Bellini sul secondo palo; Nannetti para ma la sfera rimane in area, si accende una mischia, risolta da Polo, abile nello spingere il pallone in fondo al sacco. In chiusura di frazione arriva il raddoppio dei leoni: altro tiro dalla bandierina al veleno di Camilli, stavolta il portiere esce a vuoto e Polo sferra l’inzuccata vincente, siglando la doppietta personale. La rete che dimezza lo svantaggio arriva quando il cronometro indica il 61′: Ciolli incorna, Gomes sotto porta cerca di ribadire in rete, il pallone diventa un flipper, danzando sulla linea e subendo più deviazioni. Alla fine l’assistente assegna un dubbio goal ai padroni di casa. Alla fine, dopo sei minuti di recupero, è la squadra senese a festeggiare i meritatissimi tre punti.