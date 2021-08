Vismederi regala i tamponi alle Contrade: “Ci piace sostenere la nostra realtà”

“La proposta è stata quella di metterci a disposizione per fare i tamponi ai ragazzi delle comparse delle contrade”, queste le parole di Duccio Meiattini, amministratore unico di Vismederi. L’azienda, infatti, ha presentato la nuova sede in zona Tognazza, nel comune di Monteriggioni. Nell’occasione Meiattini ha parlato con la stampa, e non ha fatto mistero di questa iniziativa dedicata ai ragazzi delle Contrade.

“L’idea è nata quando -continua Meiattini- una contrada ebbe la necessità di fare i tamponi. La cosa ci piacque subito tanto: dopo tanto tempo di situazioni tragiche, avere i ragazzi che dovevano fare i tamponi per il giro è stato bellissimo. Ci mancava solo di sentire i tamburi”.

“Sicuramente -conclude Meiattini- è stata l’occasione per ribadire a Siena e alle Contrade la nostra grande voglia di stare con loro. Se ci fosse bisogno, ci siamo già proposti al Magistrato delle Contrade, siamo disposti a fare i tamponi gratuitamente a tutte le comparse delle Contrade”.