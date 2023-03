Vismederi premiata da Il Sole 24 Ore come “Impresa vincente”

VisMederi è stata premiata a Milano presso Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, con un importante riconoscimento a livello nazionale.

L’azienda è stata selezionata all’interno del programma “Imprese Vincenti” di Intesa Sanpaolo, finalizzato alla valorizzazione delle piccole e medie imprese, riconosciute come motore dell’economia italiana e interpreti principali dell’attuale ripartenza economica del Paese.

Il roadshow di “Imprese Vincenti” ha attraversato tutta Italia in 14 tappe, coinvolgendo 140 Pmi che si distinguono per gli investimenti nei piani di rilancio e trasformazione nei settori chiave indicati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il fondatore e responsabile scientifico di VisMederi, Emanuele Montomoli, ha espresso la sua soddisfazione per questo prestigioso riconoscimento: “Per l’importanza del premio e per l’autorevolezza dell’ente che lo conferisce, questo è il miglior riconoscimento a cui potessimo aspirare. È una conferma del fatto che la strada che stiamo percorrendo in questi ultimi anni è quella giusta. Ringrazio tutto il gruppo di VisMederi per questo risultato che premia la squadra”.

Le 140 Imprese Vincenti presenti all’evento saranno inserite in programmi di accompagnamento alla crescita e di visibilità a livello nazionale offerti da Intesa Sanpaolo e dai partner dell’iniziativa, tra cui Bain & Company, ELITE-Gruppo Euronext, Gambero Rosso, Cerved e Microsoft Italia, Coldiretti, Nativa e Circularity.

VisMederi è orgogliosa di essere stata selezionata all’interno di “Imprese Vincenti” e continuerà a lavorare per il progresso dell’industria della diagnostica medica in Italia e nel mondo.