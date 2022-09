Vismederi Pharma si presenta con una linea d’integratori ed un sogno: produrre l’anti-influenzale a Siena

Principi attivi semplici per la nuova linea di integratori – sei quelli che saranno lanciati sul mercato – presentata ufficialmente da Vismederi Pharma nel corso di un evento alle volte di Vicobello.

La nuova realtà del gruppo Vismederi parte dunque da Siena e lega la sua avventura al territorio d’origine. “Qui saremo presenti fin da subito, per poi cercare di ingrandirci seguendo altre strade”, ha assicurato il fondatore Bruno Alfonsi.

Alla base del progetto c’è stata l’idea di riportare la produzione del vaccino antiinfluenzale in Italia. Per capire come si è sviluppata Vismederi Pharma occorre riavvolgere il nastro a due anni fa, quando, in piena pandemia, l’autunno 2020 fu caratterizzato dai ritardi e dai disastri delle Regioni per fare la vaccinazione contro l’influenza.

“Fino ai primi anni duemila l’Italia produceva otto anti-influenzali, tre di questi solo a Siena. Adesso però questo medicinale viene prodotto solo da multinazionali estere e gli Enti si sono trovati impreparati”, sottolinea Alfonsi.

Da qui la proposta di tornare a produrre vaccini, proposta che però, per il momento, dovrà essere accantonata. “L’impegno è gravoso e le autorità hanno dimostrato totale interesse verso di noi”, ha ammesso il fondatore di Vismederi Pharma che comunque non si arrende ed ha deciso, insieme agli altri soci, di cambiare momentaneamente la rotta per “affrontare mercati più semplici che facciano da cash provider di risorse per quello che comunque rimane il nostro progetto-sogno”, ha concluso.

KV