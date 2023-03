VisMederi è ancora tra le migliori aziende d’Europa, il certificato arriva dal Financial Times

VisMederi è ancora una volta tra le mille aziende migliori d’Europa. A certificarlo è nientemeno che il Financial Times che, come ogni anno, ha stilato una classifica delle aziende più innovative ed efficienti d’Europa. L’Ft1000 è un ristretto club che mette insieme le società a più rapida crescita e che per la seconda volta nel giro di due anni annovera VisMederi tra i suoi membri.

Lo scorso anno la start-up senese si era classificata al 338esimo posto, mentre quest’anno si è posizionata 340esima; due risultati eccezionali che certificano la bontà del lavoro svolto. Peraltro, VisMederi si piazza anche tra le migliori venti aziende della sua categoria “Professional, Scientific & Technical Services”.

Si tratta di un risultato estremamente prestigioso per la start-up, e che è motivo di vanto per Siena dove è nata e cresciuta. La nostra città, infatti, si può così sedere a pieno titolo allo stesso tavolo delle grandi capitali economiche, industriali e finanziarie d’Europa, insieme a Londra, Milano, Parigi e Berlino.