Visite mediche inesistenti per 11 lavoratori: denunciato amministratore di una società agricola

Nel corso della mattinata di oggi a Gaiole in Chianti, militari della locale Stazione Carabinieri, unitamente a personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siena, a conclusione di un accertamento ispettivo in materia di lavoro e legislazione sociale nonché per la sicurezza nei luoghi di lavoro, eseguito in un’azienda agricola avente sede legale in Milano e sede operativa nel Comune, hanno denunciato un 28enne milanese, legale rappresentante della società.

In qualità di amministratore unico non ha inviato alla visita medica prima dell’assunzione 4 lavoratori e alla visita medica periodica per 7 lavoratori. Tanto è emerso dalla documentazione esibita stamani in loco ai militari dai gestori dell’azienda del Chianti.

Inoltre è stato sanzionato per oltre 15mila euro

La Procura della Repubblica del Tribunale di Siena è stata informata dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Siena.