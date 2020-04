Virus, VisMederi studia le reazioni degli anticorpi contro il Sars-Cov2

VisMederi ha lanciato un programma di test capaci di rilevare e determinare la specifica quantità di anticorpi contro il Sars-Cov2, valutando terapie specifiche e vaccini. Lo si apprende da una nota della stessa società. ” Offriremo un test di microneutralizzazione basato sul Cpe – si legge nella nota-. con l’utilizzo di Sars-Cov2 Wild type virus”, e ancora “VisMederi sta inoltre studiando l’applicazione di un metodo di lettura colorimetrico dell’effetto citopatico senza l’ utilizzo di un microscopio ottico, che dia risultati obiettivi”. Questa analisi potrà essere utilizzata per individuare e quantificare, in modo peculiare, il livello di anticorpi in determinati campioni di siero. Una tecnica che, come spiega l’azienda, è “usata per testare l’efficacia nei vaccini sperimentali” contro il nuovo coronavirus. Ma Vismederi non si ferma qui ed infatti, in questi giorni, sono in corso gli studi con metodo Elisa – immuno-assorbente legato ad un enzima- per capire la risposta di anticorpi IgG e IgM contro il Sars-Cov2. “Le piastre Elisa sono coperte con la proteina strutturale ricombinante del Sars-Cov2 – fa sapere VisMederi-, il metodo permette di avere risultati semiquantitativi in differenti tipi di campione“.Infine Vismederi ” sta sviluppando un’analisi basata su pseudovirus per il nuovo ceppo emergente del coronavirus – conclude l’azienda-. Gli pseudovirus sono strumenti virologici importanti per la loro versabilità e sicurezza”, poi l’annuncio “VismEderi ha dato il via produzione di pesudovirus Sars-Cov2“.