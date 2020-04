Virus, in Italia oltre 100mila persone sono attualmente contagiate

Di seguito il bollettino della protezione civile letto dal commissario Angelo Borrelli sull’evoluzione del diffondersi del covid19 in Italia: oggi il dato dei positivi è salito a 100269, con un incremento di 996 pazienti “prosegue il calo della pressione nelle strutture ospedaliere: ad oggi sono 3381 i pazienti in terapia intensiva, 28144 ricoverati -spiega Borrelli-. La maggior parte dei positivi sono in isolamento, sono 68764 e sono il 69% del totlae”. I deceduti di oggi sono 619, i guariti sono 2079 e un terzo del totale dei guariti è stato dimesso questa settimana. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 152.271 (4694 nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 3951).