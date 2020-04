Virus ed economia, il passo lo detta la Gdo. Costantini: “Massima attenzione a qualità, offerte e prodotti italiani”

“Le persone hanno cambiato le proprie abitudini, vengono molte meno volte e si è alzato moltissimo il valore della spesa media. C’è stata maggiore tendenza a fare le scorte dei beni alimentari”. Il direttore generale di Etruria Retail, azienda senese leader nel settore della grande distribuzione che collabora con Carrefour, Graziano Constantini ha spiegato come i punti vendita presenti nel nostro territorio, a Grosseto, nel resto della Toscana, in Umbria e in Lazio stanno vivendo questa fase nata con la diffusione del covid-19. Sempre sulla tendenza a fare scorta di cibo Constantini ha creduto “che questo fosse un fenomeno iniziale di inizio pandemia, di fine febbraio- prosegue-, a marzo c’è stata un po’ di contrazione ma poi il dato di questo fenomeno è nuovamente cresciuto”.

Per Etruria Retail questo però non rappresenta un problema, il gruppo infatti ha risposto subito a questa emergenza garantendo sempre prodotti del territorio. “Siamo stati sempre forniti anche se beni provenienti dall’estero e dal Nord Italia talvolta hanno fatto fatica ad arrivare – dice Constantini-, ai consumatori chiedo di venire a fare la spesa ma di non avere paura ad aspettare: i prodotti ci sono e ci saranno”, questa la garanzia del direttore generale che inoltre fa sapere che nella settimana di Pasqua si aspetta” ancora grandi acquisti: sono gli effetti della chiusura della ristorazione un fattore che, unito al non potere fare gite fuori porta, inciderà sui consumi delle persone”.

Sempre per Pasqua “le iniziative promozionali non cambieranno e rimarranno invariate ma anche quelle dei prodotti di prima necessità – assicura-. Inoltre abbiamo bloccato i prezzi fino a maggio. Tutte le iniziative promozionali sono in essere e cerchiamo di proseguire con quelle che erano già in programma. Sosteniamo anche gli altri: siamo convenzionati con i comuni del territorio e facciamo ulteriori sconti sui buoni che riceviamo”, proprio per questo Constantini ha poi ricordato come si può fare per usufruire dei propri buoni spesa nei punti vendita Etruria Retail-Carrefour ribadendo nuovamente che nei negozi sarà applicato uno sconto extra del 10% sui buoni spesa messi a disposizione dal Governo:” chi farà una spesa da 50euro, alla cassa pagherà 45″.

I prodotti e la qualità del territorio sono assicurati, questo grazie anche al fatto che Etruria Retail nei suoi scaffali valorizza il Made in Tuscany. Coldiretti di recente si è accordata con gran parte della grande distribuzione per dare sostegno alla filiera agroalimentare locale. ” Vendere cibo toscano, per noi non è una novità, abbiamo sempre sostenuto il nostro territorio- evidenzia-. In questo momento di grave crisi la motivazione per dare un ulteriore sostegno ai produttori locali si è fatta ancora più forte”.

Per finire una riflessione sul momento che vive la grande distribuzione “Anche noi siamo in difficoltà ma rispetto ad altri settori stiamo lavorando a pieno ritmo e siamo anche avvantaggiati: siamo considerati strategici”. Constantini ha concluso ricordando a tutti che Etruria Retail-Carrefour ha attivato la spesa a domicilio : “per Siena e Grosseto, da inizio marzo, siamo ad oltre mille spese a settimana. Abbiamo comunicato in varie forme i numeri di telefono e la nostra spesa a domicilio è la più facile: basta chiamare, mandare una email o un messaggio via Whatsapp. Siamo disponibili in ogni forma. Si può anche chiedere di poter ritirare i beni. Le consegne vengono fatte lo stesso giorno degli orari concordati, al massimo il giorno dopo. Stiamo riuscendo a servire i clienti nell’arco di poche ore perché capiamo le difficoltà di chi ha fatica ad uscire di casa ma anche di chi ha paura”.

Katiuscia Vaselli

Marco Crimi

I dettagli del servizio di consegna a domicilio. I recapiti telefonici dedicati da chiamare per ordinare la spesa sono: 3477497854 per il Carrefour Market di via delle Province; 3371417911 per il Carrefour Market Superstore di piazza Maestri del Lavoro e il numero 3662870318 per il Carrefour Market di Largo Sassetta e per il Carrefour Express di via XXIV Maggio. Il servizio per ordinare telefonicamente la spesa è attivo tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 11. La consegna è prevista all’indirizzo indicato al momento della telefonata e negli orari concordati. Le ordinazioni telefoniche e le consegne potrebbero subire modifiche o ritardi a seconda degli aggiornamenti delle normative vigenti e dell’organizzazione interna dei negozi. I quattro negozi Carrefour di Siena fanno parte della rete di vendita Etruria Retail, azienda senese leader nel campo della grande distribuzione organizzata dell’Italia centrale. Di seguito l’intervista completa