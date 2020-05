Virus, arcivescovo di Siena in isolamento

“Domani non celebrerò la messa in Duomo. Ho avuto un contatto con una persona risultata positiva all’analisi del covid e mi ritrovo in isolamento a casa”. Lo ha detto con un video su Facebook l’Arcivescovo di Siena Augusto Paolo Lojudice. La messa di domani Lojudice la celebrerà nel palazzo Arcivescovile da solo e nel suo messaggio alla cittadinanza ha comunque voluto tranquillizzare tutti. ” Nessun problema, è solo una questione di giorni- ha detto-. Dobbiamo essere rispettosi delle regole che ci sono date affinchè non si creino altri problemi. Spero di tornare al più presto ad una vita normale”.Poi una raccomandazione verso i fedeli. “Da quando sarà nuovamente possibile accedere alle chiese, il prossimo lunedì 18 maggio, dovremo essere attenti alle norme e non sentirle come un’imposizione ma come una possibilità per vivere bene e mettere in pratica il rispetto verso gli altri”.