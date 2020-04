Virus, al via gli screening a Siena: fatti oltre 2mila test, più di 600 nelle Rsa

I dati degli screening sierologici fatti, ad oggi, nella Ausl Toscana sud est: a Siena 2639 di cui 1932 su dipendenti Asl. Per la provincia di Siena sono stati avviati i test sierologici nelle RSA, che ad oggi sono 620 in totale, di cui 248 sugli operatori e 372 sugli ospiti. Proprio sulla Rsa Santa Petronilla è intervenuto il presidente della Società della Salute Senese alla luce dei risultati degli ultimi tamponi -9 operatori positivi; 2 ospiti positivi-. ““Le misure di isolamento che son state adottate, in modo tempestivo, stanno dando risultati importanti – commenta Gugliotti-. Continueremo così, lavorando quotidianamente, fino al ripristino di una situazione di normalità. Anche se, parlare di normalità può sembrare adesso difficile”