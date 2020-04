Virus, Aifa autorizzazione sperimentazione clinica con Colchicina

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato un nuovo studio covid-19 per la sperimentazione di farmaci per il trattamento di covid-19.Si tratta di uno studio multicentrico italiano, randomizzato, di fase II, che valuta l’efficacia e la sicurezza di Colchicina, un vecchio farmaco utilizzato nei disturbi su base auto-infiammatoria e nella gotta, in pazienti affetti da covid-19.Lo studio è coordinato dall’Azienda Ospedaliera di Perugia, sotto l’egida della Società italiana di reumatologia , della Società italiana di malattie infettive e tropicali e dell’Associazione italiana pneumologi ospedalieri.La popolazione in studio è costituita da pazienti con polmonite da coronavirus con deficit di saturazione dell’ossigeno e che richiedono assistenza in regime di ricovero.