Virtus Siena, inizia la nuova avventura: oggi il raduno della squadra

A Siena riparte l’avventura dell’Acea Virtus, oggi, lunedì 31 agosto, è il giorno del raduno di inizio stagione dei rossoblù. La squadra, che milita in serie C Gold, potrà contare su un nuovo allenatore, Andrea Spinello, e sul nuovo direttore tecnico Giulio Griccioli. Da domani, martedì 1 settembre, i 15 giocatori del team cominceranno la preparazione con Giacomo Barbetti. ” E’bello ricominciare dopo mesi tremendi da un punto di vista sportivo, anche se ad oggi non sappiamo quando comincerà il nuovo campionato”, così il presidente della società Fabio Bruttini che aggiunge ” è importante ritrovarsi, iniziare a stare insieme e iniziare un’annata positiva”.

Sulla scelta del nuovo coach Bruttini ha detto “di avere fatto una valutazione ponderata, abbiamo puntato in giocatori e staff giovani. La nostra non è una scommessa e sappiamo il suo valore, in lui abbiamo fiducia”.