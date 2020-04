Violazione del decreto Conte, 4 persone multate dalla polizia municipale

Le persone controllate oggi, 14 aprile, dalla Polizia Municipale sono state 207, altrettante le autocertificazioni acquisite.

Quattro i cittadini sanzionate all’ex art. 4 del D.L. 19/2020, perché allontanatisi dalla propria abitazione senza un valido motivo.

Tutto regolare dalle verifiche effettuate in 34 esercizi commerciali, così come dal volo dei 7 droni che, durante la mattinata, hanno controllato viale Vittorio Emanuele II, viale Cavour, via Fiorentina e, nel pomeriggio, la zona del Petriccio, Belriguardo e Acquacalda.

Inoltre, durante un posto di blocco è stato sanzionata una persona all’art. 135 del Codice della Strada per guida con patente straniera, anche se residente in Italia da più di un anno.