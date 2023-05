Poggibsoni, viola il divieto di ritorno, denunciato e allontanato

Un giovane straniero, che vive in un comune limitrofo di Poggibonsi, è stato allontanato e denunciato dalla Procura della Repubblica di Siena per aver trasgredito la misura di prevenzione del “divieto di ritorno” di tre anni nello stesso Comune. Il giovane aveva compiuto atti contro la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. L’uomo dunque è stato individuato durante i controlli dei carabinieri di Poggibonsi alla stazione ferroviaria del centro valdelsano, stazione che è attenzionata da tempo visto che sono arrivate segnalazioni degli abitanti del luogo che indicavano l’area a rischio di degrado per la presenza di tossicodipendenti e spacciatori che, in parte, sono stati identificati ed allontanati. Diverse le operazioni che hanno consentito ai carabinieri di segnalare alla Prefettura di Siena giovani tossicodipendenti e tali esiti hanno consentito di ripristinare un buon profilo di legalità in tutta l’area.