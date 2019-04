Vintage revolution: alla Corte dei miracoli un workshop teatrale sulla crisi della democrazia

Un workshop teatrale dedicato a giovani artisti che potranno lavorare fianco a fianco con una coppia di attori e registi tra i più apprezzati della nuova scena italiana: Elvira Frosini e Daniele Timpano. Nasce così il progetto Vintage Revolution con cui, a 25 anni dalla nascita, laLut Centro di Ricerca e Produzione Teatrale, in collaborazione con la Corte dei Miracoli – Centro di culture Contemporanee, andrà a caccia di talenti under 35.

L’iniziativa fa parte del cartellone di Siena città aperta ai giovani, il festival promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili, Fondazione MPS, università degli studi di Siena e università per stranieri di Siena con il supporto di Vernice progetti culturali, e si svolgerà dal 1° al 4 maggio alla Corte dei miracoli (via Roma, 56).

“Oggetto di studio in questo workshop saranno alcuni materiali per il nostro prossimo progetto che prende spunto dalla Rivoluzione francese e riguarderà il tema della crisi della democrazia. Ci addentreremo in testi molto diversi, per stile, epoca e linguaggio, cercando cosa ci riguarda, cosa può risuonare in noi, spazi e aperture per attraversarli”, spiegano gli organizzatori.

A guidare i ragazzi saranno Frosini e Timpano, tra i più apprezzati drammaturghi italiani contemporanei, attori e registi, che lavorano da sempre sul presente e sul rapporto con il passato, attraverso un lavoro che porta sul palcoscenico le decostruzioni delle narrazioni della storia, le derive antropologiche della società e un vasto materiale che dialoga con la vita, l’immaginario e la coscienza contemporane