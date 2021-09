Vino e architettura in Toscana

Vino e architettura costituiscono un connubio che va sempre più di pari passo. Sono molte infatti le aziende, che affidano ad architetti famosi la realizzazione delle proprie cantine, non solo per ragioni di tipo estetico. La realizzazione di un’opera architettonica deve cercare di soddisfare precise esigenze logistiche, funzionali ed ecosostenibili, con attenzione al contesto ambientale in cui le cantine si collocano. Molto spesso le costruzioni vengono progettate con struttura ipogea, sia per non danneggiare il paesaggio, sia per agevolare le varie operazioni di cantina, di pressatura delle uve, passaggio del vino dai tini alle botti etc. etc. sfruttando la forza di gravità, senza cioè dover ricorrere a ulteriori spostamenti fisici o meccanici. Un concetto questo che in realtà era già praticato al tempo dei Romani e che oggi viene riscoperto nelle cantine di tutto il mondo. Per quanto riguarda l’impatto ecosostenibile, si pone sempre più attenzione alla riduzione dei consumi energetici, con l’introduzione di fonti energetiche alternative, con il riciclo delle risorse, e anche con la climatizzazione naturale nelle zone di affinamento.

In Toscana e anche in provincia di Siena ci sono numerose aziende vinicole che oltre ad offrire dei prodotti di degustazione notevoli, sono interessanti dal punto di vista architettonico. Ve ne citiamo alcune che vale la pena di vedere, ma ce ne sono molte altre. A Gavorrano si scopre Rocca di Frassinello, progettata dall’Archistar Renzo Piano, una cantina semplice, essenziale e in armonia con l’ambiente. A Bargino si può visitare la spettacolare Cantina di Antinori, completamente inglobata nella collina che la ospita, a sottolineare il legame con la terra. Ancora in Maremma si trova Tenuta Ammiraglia di Frescobaldi, progettata come la prua di una nave, a richiamare l’influenza delle correnti marine. Nel borgo di Suvereto c’è Petra, progettata dall’archistar ticinese Mario Botta come un cilindro scavato in profondità della collina. Nella provincia di Siena, segnaliamo Podernuovo a Palazzone concepita in un dialogo tra paesaggio e architettura, a Montalcino la Cantina di Montalcino, a Montepulciano Salcheto e Cantine Dei, quest’ultima tutta in travertino.

Stefania Tacconi