Dopo quello a Rosanna Zari arriva un altro premio per una senese dalla Vinoway Wine Selection 2023: a Giulia Härri andrà il riconoscimento come Miglior giovane enologo italiano 2022. La ragazza è enologa all’azienda Mastrojanni e nell’azienda di famiglia, l’Agricola Claudia Ferrero. La motivazione verrà svelata durante la Dinner with the stars del prossimo 16 ottobre. Giulia succede ad Andrea Pala, considerato Miglior giovane enologo Italiano 2021 da Vinoway.