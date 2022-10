Vino, al Santa Maria della Scala torna Be.Come: “Understanding present to reshape the future”

Understanding present to reshape the future è il tema dell’evento 2022 organizzato da Be.Come More then Wine Experience. Un evento in formula club dai connotati lifestyle dedicato al mondo della produzione vitivinicola di eccellenza del territorio italiano, vini in grado di manifestare una distintiva interpretazione della produzione enologica tra le più vocate al mondo.

L’evento manterrà nel suo contenuto la forza dei grandi brand del made in Italy ma attraverso un’interpretazione più eclettica e trasversale partendo dal settore vino per convergere verso marketing territoriale, cultura digitale, collezionismo e investimenti. Percorsi e strumenti rivolti alle nuove generazioni di consumatori, ai viaggiatori internazionali e al mondo degli investimenti che parte da un rinnovato concetto di brand intorno al vino italiano. Il fascino espresso da questi vini è dovuto alla grande qualità e alla grande approvazione che hanno ricevuto e stanno ricevendo dalla wine community internazionale, che, nel passato, ha premiato il loro valore come eccellenze assolute e oggi continua ad apprezzarne il valore attraverso interpretazioni migliorate nel panorama già fortemente caratterizzato delle denominazioni nazionali. Tradizione e innovazione, territorio ed esperienze sono elementi comuni, se pur ben differenziati, nelle produzioni dei grandi vini italiani, che vanno valorizzati e rafforzati attraverso l’esperienza emozionale di un evento esclusivo che contempli oltre al vino anche i contenuti culturali e sociali da cui questi vini sono nati e continuano ad essere prodotti, oltre che gli esempi più̀ rilevanti del grande Made in Italy.

L’enogastronomia italiana, come testimonial di sistemi produttivi e di territori altamente vocati alla qualità e al benessere, rappresenta il secondo elemento motivazionale, dopo l’arte, nella scelta della destinazione-paese all’interno della travel community internazionale. La nuova cultura digitale ha modificato l’approccio alle strategie di comunicazione di prodotti, servizi e territori, attraverso strumenti come il web o i social network per arrivare alle più attuali esperienze virtuali del metaverso. Il tema della cultura digitale e della generazione Z, come nuovi loyalties per il segmento produttivo del vino, sarà uno dei temi trattati all’interno della prima edizione ufficiale di BE.COME 2022, così come il fenomeno del collezionismo in relazione anche all’avanguardia finanziaria digitale che compra in criptovaluta, così come i futures legati allo sviluppo del prezzo di alcuni vini da invecchiamento in qualità di sottostante nel programma di investimento a medio lungo termine. In questa direzione due sono le collaborazioni internazionali che identificano questa edizione di Be.Come 2022: da un lato quella con Oeno Group, dall’altro quella con want-ITA.

Il mercato del vino è uno dei più importanti e iconici settori economici a livello internazionale, attrae sempre più̀ investitori da ogni parte del mondo, puntando su prodotti unici, capaci di promettere un ritorno economico sicuro e allo stesso tempo godibile. In questo scenario unico, dedicato al mondo dei Pleasure Assets e all’Italian Lifestyle si colloca la partnership di Oeno Group alla prima edizione di Be.Come. Oeno Group è un gruppo internazionale leader nel settore degli investimenti del fine wine, arrivato nel mercato del vino dal 2015, portando un inedito concetto di investimento nel mercato dei vini di pregio. All’interno del Gruppo, OenoFuture, offre un’intermediazione innovativa, che prevede un supporto personalizzato in base ai valori e alle aspettative di guadagno dei clienti, esperti collezionisti ma anche semplici appassionati. Mentre OenoTrade, si relaziona con un pubblico business rifornendo i migliori ristoranti, bar e hotel. A completare la famiglia Oeno arriva infine OenoHouse: la nuova splendida wine boutique nel centro di Londra, un luogo esclusivo e unico dove assaporare i migliori vini del mondo.

Parteciperà per Oeneo Group il Direttore Justin Knock affiancato da uno dei più importanti ambassador del gruppo, Gabriele Gorelli primo Master of Wine italiano che a proposito di questa collaborazione dice: “Essere dirompenti è stata soprattutto negli ultimi tempi, la chiave per innovare e creare nuove opportunità nel mondo del vino. È quindi un certo spirito di apertura che accomuna Oeno e Be.Come, oltre che la qualità e la reputazione dei vini impeccabili. Visione, sensibilità, competenza fanno di Be.Come un evento originale a cui Oeno Group è lieto di partecipare”.

Want-ITA invece è uno straordinario ed unico strumento di promozione e vendita del lifestyle italiano, legato principalmente al buon vivere ed alla cultura enogastronomica del Belpaese. É uno spazio fisico di 7000 mq con vista su Manhattan, nel più popolato destination mall degli USA, American Dream. want-ITA si pone come obiettivo la presentazione delle eccellenze italiane in un contesto di assoluto livello; il design dello spazio racconta l’attenzione alla qualità ed ai dettagli; l’offerta varia da una cena stellata ad un aperitivo con un bicchiere di vino parlando con il produttore; ogni settore trova la sua dimensione unica, donando un po’ di Italia agli ospiti americani. Un palinsesto di eventi, corsi e degustazioni rende il luogo vibrante e dinamico. want-ITA, una moderna arca dove accogliere tutte quelle aziende identitarie di italianità e tradizione che fanno della passione, della creatività e dell’innovazione il loro modello di riferimento. Naturale il connubio con Be.Come, un evento che riunisce diversi settori accomunati dall’eccellenza; il terreno fertile per creare sinergie ed opportunità intorno al progetto want-ITA. A questo proposito Giovanni Massetti CEO di want-ITA spiega: “Want-ITA è potentissimo strumento di branding e vendita per tutte quelle aziende italiane che vogliono visibilità sul mercato americano; si candida a diventare il più grande contenitore di esperienze italiane sul mercato Americano”.

Da questa edizione Be.Come avrà un comitato promotore che in perfetto stile raccoglie personalità di alto profilo che sosterranno gli organizzatori nella scelta dei temi e nella loro declinazione durante l’evento stesso. La vocazione e allo stesso tempo l’obiettivo principale di Be.Come sono quelli di diventare una piattaforma multidisciplinare dove una volta all’anno, partendo dal vino e il suo articolato mondo, opinion leader e professionisti dei vari settori dell’alta gamma si possano confrontare su tematiche di cocente attualità, fondamentali per ridisegnare gli orizzonti culturali ed economici di questi settori.

Il comitato è composto da: Gabriele Gorelli Master of Wine, Francesca Sant’Ambrogio Head of Editorial Content AD Italia, Marco Muggiano Chief Marketing Officers e ESG Director di Slowear, Giuseppe Ceccarelli Direttore Creativo Allumeuse Communication, Justin Knock Master of Wine e Wine Director Oeno Group, Giovanni Massetti CEO want-ITA, Lorenzo Tellini Direttore Istituto Marangoni, Wojciech Bonkowski Wine Writer e Daniele Guerrini Presidente Relais & Châteaux Italia.

Accanto alla parte di confronto e networking, Be.Come 2022 sarà un momento business per un gruppo di selezionate aziende vitivinicole italiane che saranno presenti alla tre giorni dove incontreranno stampa specializzata e addetti ai lavori, F&B Manager e GM dei più importanti ristoranti e strutture alberghiere italiane e sommelier nazionali e internazionali a cui potranno raccontare le loro etichette iconiche e la qualità profonda di aziende con storie diverse ma di enorme importanza commerciale e culturale.

Il programma si aprirà il 23 ottobre mattina con i saluti istituzionali e la presentazione del comitato promotore per poi proseguire con i panel e quattro masterclass progettate da Gabriele Gorelli e una pensata in collaborazione con Oeno Group. Anche quest’anno a Be.Come l’Istituto Marangoni sarà educational partner: una collaborazione che da sempre ha un obiettivo preciso, quello di elaborare progetti tesi a individuare nuovi modi comunicativi e interpretare i linguaggi contemporanei per parlare alla Gen Z e che in questa edizione gestirà un panel dedicato al Metaverso. Be.Come 2022 un nuovo appuntamento che cerca di riaffermare una posizione centrale e altamente valoriale del mondo del vino e che, attraverso il suo prismatico heritage, vuole indagare tematiche fondamentali per disegnare nuovi orizzonti culturali e commerciali.