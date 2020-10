Vini d’Italia 2021, alla provincia di Siena oltre 40 “Tre Bicchieri” dalla guida del Gambero Rosso

La Toscana ottiene 90 Tre Bicchieri nella guida del Gambero Rosso, di questi 43 arrivano dalla provincia di Siena – di cui 18 Brunello di Montalcino, 17 Chianti Classico, 5 Nobile di Montepulciano, 2 Vernaccia-. In Toscana “sono stati valutati 366 vini, e possiamo assicurarvi che tra i Tre Bicchieri e i 276 vini segnalati con i due bicchieri rossi la differenza è davvero poca”, spiegano dal Gambero Rosso. Per il Brunello di Montalcino è “il miglior risultato di sempre complice l’ottimo millesimo 2015“, annunciano ancora da Gambero Rosso.

Il motivo del successo toscano secondo la guida oltre ” alle coincidenza di alcune ottime annate, come la 2015 e la 2016 per le selezioni e le Riserve, e da millesimi speculari ma di livello come la solare 2017 o la più fresca 2018″ è anche dovuto al fatto che “in nessun’altra regione, con la sola eccezione forse del Piemonte, i profitti delle aziende vengono continuamente reinvestiti su vigneti, cantine, professionalità”.

“Sul terreno della Toscana si sfidano i migliori talenti enologici del nostro Paese, i grandi gruppi internazionali, le grandi famiglie del vino come Antinori e Frescobaldi che fanno vino dalla fine del 1300-concludono-. Le magiche colline del Chianti Classico, Montalcino, Bolgheri e la Maremma sono una calamita irresistibile per chi si sente in grado di fare grandi vini”.