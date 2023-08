Vigilia della presentazione del Drappellone di agosto. Marco Lodola: “È un palio ricco di colori”

“Ho provato un’ansia e un’angoscia infinita”: sono state le sensazioni del maestro Marco Lodola, l’autore del drappellone della Carriera del 16 agosto 2023.

Domani sera alle 19, infatti, il Cortile del Podestà sarà gremito di contradaioli, pronti a vedere, esaminare e giudicare il cencio.

Per il Palio di luglio era toccato a Roberto Di Jullo, che ha poi instaurato un rapporto speciale con la città; questa volta, invece, è il turno del maestro Marco Lodola, di cui abbiamo già potuto apprezzare l’arte durante l’inverno, con il cavallo situato accanto a Fonte Gaia.

“Devo dire che dipingere il drappellone del Palio fa tutt’altro effetto – commenta Marco Lodola -, ma è stata anche una bella sfida. Il mio drappellone sarà presentato da Benedetto Cristofani, perché oltre ad essere senese, è anche un bravissimo artista, giovane e che farà strada. Sinceramente non so cosa aspettarmi, ma sono molto curioso. Non voglio svelare ai cittadini che cosa ho fatto di preciso, però spero che possano stupirsi”.

Nel drappellone di luglio, il maestro Di Jullo aveva fatto del cavallo, la figura dominante, e anche per il maestro Lodola, comunque, l’animale ha avuto un grande potere per la produzione dell’opera.

“Diciamo che la figura del cavallo è stata un grosso input per poter iniziare a dipingere – prosegue Lodola -. Quando si è di fronte ad una grande tela bianca non è mai semplice capire da dove iniziare. In questo caso, il cavallo è stato una motivazione per iniziare e andare avanti. Naturalmente spero che possa piacere a tutto il popolo senese, ma per scoprirlo dovrò aspettare fino a domani sera”.