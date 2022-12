Vigilia con Babbo Natale a Rapolano Terme

Rapolano Terme si prepara ad accogliere Babbo Natale con una giornata della Vigilia ricca di appuntamenti su tutto il territorio. Sabato 24 dicembre, dalle 15 alle 18.30, i ragazzi del Calcetto Rapolano, in collaborazione con il gruppo Fratres di Rapolano e Serre e l’associazione musicale Sorgente Musicale, animeranno Piazza del Teatro del Popolo, a Rapolano Terme, con musica e merenda prima di dare il benvenuto ai Babbi Natali che si caleranno dal Palazzo Comunale.

Dalle 15 alle 18, inoltre, a Serre di Rapolano ci sarà spazio per ascoltare i “Canti di Natale sotto l’albero” in Piazza Medaglia d’Oro Biagini con i bambini della locale scuola primaria. L’appuntamento, organizzato da Pro Loco Serremaggio, Fratres e Comitato Soci Coop Serre, proseguirà con la merenda per tutti e l’arrivo di Babbo Natale.

Dalle 20, Babbo Natale porterà i regali a casa dei bambini a Rapolano Terme e Serre di Rapolano, mentre a mezzanotte sarà aperto il presepe monumentale nella Chiesa di San Bartolomeo al Castellare, curato dal Centro culturale La Piana “G. Battagli”, e i Donatori di Sangue offriranno panettone e spumante per un brindisi con tutti i presenti.

Le festività natalizie e Rapolano Terme continueranno lunedì 26 dicembre alle 17 con il Concerto di Natale presso la Chiesa Santa Maria Assunta, organizzato dall’associazione Sorgente Musicale.

Oltre al presepe monumentale nella Chiesa di San Bartolomeo al Castellare, per tutto il periodo delle feste sarà possibile vedere “Il presepe d’autore” allestito in Piazza Matteotti dal Centro culturale La Piana “G. Battagli” per celebrare i suoi 30 anni di tradizione dedicata ai presepi. L’iniziativa è dedicata al tema della guerra e della pace e vedrà protagoniste statue ad altezza naturale dipinte da 13 pittori diversi, ognuno con la propria tecnica e il proprio stile. Nella sede dello stesso Centro culturale, in via dei Monaci 11, sarà possibile visitare anche il Museo del presepe per conoscere le varie tecniche costruttive dell’arte presepiale. Il Museo è aperto tutti i giorni prefestivi, dalle 15.30 alle 19, e nei giorni festivi, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.