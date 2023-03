I mezzi di emergenza della Asl Toscana sudest sono intervenuti oggi alle ore 14.56 per prestare soccorso ad una donna di 76 anni, investita in viale Cavour a Siena (davanti a Santa Petronilla). Intervenuti sul posto Vigili Urbani e India Siena. La donna è stata trasportata in codice 2 alle Scotte