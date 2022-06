Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est, attivato alle 17.09, per un incidente stradale in Via Lippo Memmi a Siena con un pedone investito. Una 81enne è stata trasportata in codice 2 alle Scotte dall’ambulanza della Misericordia di Siena. È stata attivata anche la Polizia municipale.