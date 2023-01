Viale Europa, De Mossi: “Opera fondamentale per la sicurezza e la viabilità”

Nuovo sopralluogo del sindaco di Siena Luigi De Mossi presso il cantiere in viale Europa a Siena. I lavori riguardano la trasformazione a rotatoria dell’intersezione tra la ex s.s. n. 73 ‘Levante’ e viale Europa in località Due Ponti e riqualificazione dell’adiacente parcheggio.

“Sicurezza e miglioramento del traffico – spiega il sindaco De Mossi – Sono i due aspetti alla base di questo cantiere. Si tratta di un investimento di circa 700mila euro. Anche in questo caso parliamo di lavori attesi da anni: la zona è interessata dai flussi di traffico in entrate e in uscita dal centro storico, oltre che da quelli per la zona commerciale di viale Europa. La rotatoria permettere di aumentare la sicurezza e migliorerà la viabilità: tra l’altro questo cantiere si inserisce con quello futuro e relativo alla zona di viale Toselli e anche quello del ‘lotto zero’ della Due Ponti. A conclusione dei lavori avremo più sicurezza per i cittadini e un netto miglioramento della fruibilità della zona Due Ponti, che influenzerà anche tutto il resto della zona. Il cantiere si concluderà entro giugno”.

L’intervento. L’intervento ha la finalità di aumentare la sicurezza stradale e migliorare la viabilità trasformando l’attuale intersezione a raso tra viale Europa e la ex Ss 73 Levante “Senese – Aretina” in una intersezione a circolazione rotatoria. Le intersezioni a rotatoria, infatti, presentano una sicurezza maggiore rispetto ai tradizionali incroci a raso in quanto eliminano i punti di conflitto comportanti l’intersezione delle correnti veicolari e la loro geometria induce una riduzione della velocità dei veicoli in transito. La nuova intersezione a rotatoria presenta un ingombro maggiore di quella esistente ed invade ad est la scarpata presente lungo la ex ss 73, a nord ovest una zona a verde e l’accesso al parcheggio esistente di viale Europa, a sud ovest una parte del resede della concessionaria di autovetture ed una zona asfaltata che costituiva il vecchio accesso all’area del distributore di carburanti. Per garantire il corretto posizionamento della rotatoria il più possibile “in asse” con l’attuale tracciato della ex Ss n. 73 “Levante” è prevista la costruzione di una grande opera di sostegno, dall’andamento curvilineo, per la scarpata sul lato est, costituita da una paratia centrale di pali con due tratti di estremità di muri a retta. La realizzazione della nuova rotatoria comporterà anche la riorganizzazione funzionale delle due aree di sosta esistenti (circa 45 posti auto, 10 moto e 10 biciclette), la creazione di aree marginali a verde ed alberate, la messa in sicurezza della fermata del Tpl in direzione Sud e la ricucitura del percorso pedonale che proviene dai Due Ponti e prosegue quindi in viale Europa. L’accesso al parcheggio esistente di viale Europa sarà pertanto spostato e la sua geometria è stata studiata per contenere l’ingombro verso la sponda presente sul fosso di Riluogo. La realizzazione della rotatoria in progetto si configura quindi come un intervento di moderazione del traffico e potrà garantire la regolamentazione in modo più appropriato ed efficiente dell’ingresso e dell’uscita dall’area commerciale ed artigianale (viale Europa) nonché dal parcheggio, che come accennato, sarà ora ampliato e messo a sistema con quello più piccolo e con la fermata del trasporto pubblico locale ivi esistenti. Attualmente i lavori sono regolarmente in corso di esecuzione, pur con dei rallentamenti dovuti alle condizione meteorologiche e alle interferenze con la viabilità esistente in termini di organizzazione del cantiere e delle varie fasi delle lavorazioni. Sono state realizzate comunque gran parte delle opere stradali e impiantistiche, relative alla porzione di rotatoria collocata in adiacenza alle due aree di sosta (porzione nord ovest), mentre resta da realizzare l’opera di sostegno ad andamento curvilineo nella scarpata ad est.