“Viaggio nella Grande Bellezza”, cosi Mediaset arriva a Siena: “Una perla dell’Italia”

“Un programma complesso” come lo ha definito l’autore Giuseppe Feyles, che vuole raccontare le bellezze dell’Italia, attraverso racconti e documentazioni. Proprio in questi giorni la troupe di Mediaset ha fatto tappa a Siena, insieme al protagonista di questo nuovo programma, Cesare Bocci, molto conosciuto per la sua interpretazione di Mimì Augello del commissario Montalbano.

“Siena ha un legame speciale con la Madonna, questa città è una perla del patrimonio artistico e culturale italiano, non potevamo non raccontare la sua storia – ha detto Giuseppe Feyles, autore del Viaggio nella Grande Bellezza -. Andremo in onda su canale 5 in prima serata, sarà un programma complicato dove racconteremo le bellezze del nostro Paese. Cesare in questo programma avrà un ruolo particolare: sarà il curioso ed il meravigliato delle cose che vedrà, non conoscendole tutte, però, si rivolgerà ad esperti e conoscitori del luogo. Da un lato racconta e da un lato domanda, questo duplice ruolo lo differenzierà dagli altri programmi tv”.

Di seguito la video intervista completa a Giuseppe Feyles e Cesare Bocci.