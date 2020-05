Viaggia su un autobus senza mascherina e scoppia il caos: intervento dei carabinieri

Sono stati due gli interventi da parte dei carabinieri di Siena nelle ultime 24 ore. Il primo, avvenuto ieri sera nella strada Cassia sud all’altezza di Isola d’Arbia all’interno di un autobus Tiemme a causa di vivaci dissidi tra una signora ed un giovane ragazzo. In sostanza, la signora aveva fatto notare al giovane ragazzo che non stava indossando correttamente la mascherina. Davanti all’accusa il ragazzo ha risposto che non poteva indossarla a causa di un forte dolore al naso, iniziando una forte discussione che ha visto anche l’intervento di altre persone, anch’esse a bordo dell’autobus, a sostegno della signora. Il conducente si è visto costretto a richiedere l’intervento degli agenti dell’arma che, una volta arrivati sul posto, hanno notato che il ragazzo stava indossando correttamente la mascherina.

Il secondo intervento è avvenuto questa mattina a Siena in via San Girolamo: una suora dello stesso istituto ha segnalato ai carabinieri della stazione Siena centro di aver rinvenuto una carta poste pay. Gli agenti una volta presa la tessera si sono immediatamente recate all’ufficio postale, dagli accertamenti è emerso che la titolare della tessera si era appena recata all’ufficio per ritirare tutti i soldi prima che qualcun altro lo facesse al posto suo. Dopo aver rintracciato la ragazza, studentessa universitaria, hanno provveduto a riconsegnarla.