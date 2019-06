“Viagem sem programa”, al Santa Maria della Scala ritratti e disegni del maestro Alvaro Siza

Un cammino, tra l’Italia e l’estero, per raccontare non solo il professionista di fama internazionale, ma anche e soprattutto l’uomo, attento osservatore e curioso turista di straordinaria memoria eidetica. Saranno ritratti e disegni di viaggio realizzati in oltre 60 ann, un video-documentario e contenuti inediti gli ingredienti della mostra itinerante “Viagem Sem Programa” con le opere dell’architetto portoghese Alvaro Siza . I suoi schizzi, sono stati sapientemente restaurati in forma digitale e poi restituiti su carta con tecnica typo-serigrafica su lastra a perdere, ricordi, incontri, note ironiche e visioni ripercorreranno la vita, viaggio senza programma, del celebre architetto.

Viagem Sem Programa”, in programma al Santa Maria della Scala, dal 6 giugno al prossimo 8 settembre, sarà inaugurato questo giovedì alle 18. Il progetto espositivo, curato da Greta Ruffino e Raul Betti è stato già evento collaterale della 13^ Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia, dopo aver toccato Lisbona (2018), Reggio Emilia (2017) Dubrovnik e Zagabria (2013). Così a Siena, città contemplata, studiata e raffigurata nei taccuini dello stesso maestro, i disegni di Álvaro Siza dialogheranno con i suggestivi spazi dei Magazzini della Corticella, all’interno del Complesso museale, accompagnando il visitatore in un percorso intimo e privato. Enfatizzato e reso ancora più personale dall’allestimento di Dumbo Design Studio in collaborazione con Graniti Fiandre (già Selezione ADI Design Index 2018 nella categoria Exhibition Design per la mostra al FAB – Fiandre Architectural Boreau nel 2017) e da grandi leggii e strutture disegnate appositamente per questa esposizione.

Accanto ai disegni del maestro anche due video-installazioni: un’intervista realizzata dai curatori della mostra nello studio di Siza con sfondo alcuni luoghi particolarmente significativi di Porto e Lisbona e presentata al Milano Design Film Festival nel 2017; e la video-installazione di Atelier XYZ che conduce virtualmente sulle rive dell’Oceano Atlantico, offrendo come punto di osservazione quello dal ristorante Boa Nova Casa da Cha, progettato da Siza 1958/1963, tra le rocce di Leça de Palmeria. Per concludere questo racconto a tutto tondo del grande Álvaro Siza, come già avvenuto in altre tappe, anche un’ampia selezione di fotografie, scelte tra centinaia di immagini scattate nel corso degli anni dai due curatori, oltre che da amici e appassionati.

L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni in orario 10-19 e il giovedì 10-22.

L’ingresso alla mostra è compreso nel biglietto del museo ed è gratuito per gli architetti.