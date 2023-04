Viabilità, in Prefettura nasce il tavolo permanente di monitoraggio provinciale

In Prefettura è stata accolta la proposta di istituire un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio della rete viaria provinciale che sia chiamato ad elaborare, anche con il contributo delle amministrazioni comunali interessate un report: sulle condizioni manutentive delle direttrici principali e secondarie della provincia; sullo stato di avanzamento dei relativi cantieri; sulle principali direttrici d’intervento ove far confluire eventuali finanziamenti pubblici; sulle principali cause dell’incidentalità stradale e sulle possibili linee d’intervento a carattere preventivo.

Lo rende noto la Prefettura in un comunicato.

La decisione è stata stabilita durante una riunione odierna presieduta dal prefetto Matilde Pirrera a cui hanno partecipato il presidente della provincia, il dirigente della polizia stradale di Siena ed il responsabile della struttura Toscana di Anas

Il tavolo permanente, coordinato dal prefetto o da un suo delegato, sarà composto dal dirigente della polizia stradale, da rappresentanti dei comuni interessati per territorio e da componenti della regione, della provincia e di Anas, nella loro veste di enti proprietari o concessionari delle principali arterie stradali senesi.