Via Simone Martini, domani modifiche alla viabilità

Alcune modifiche alla viabilità in via Simone Martini per l’effettuazione di ispezioni e analisi strutturali al ponte di Ravacciano. Le modifiche saranno in vigore dalle ore 7 alle ore 18 di sabato 9 febbraio, e dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 da lunedì 11 a mercoledì 13 febbraio.

In particolare in via S. Martini, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Maitani e uscita largo Sassetta, sarà in vigore il divieto di transito, e in quelle con uscita e accesso largo Sassetta sarà obbligatorio il senso unico di marcia in direzione porta Ovile.