Via Massetana, entro il 2023 addio a buche e radici

L’incarico per la valutazione delle piante, propedeutico a fare gli abbattimenti è stato affidato e dovrebbe partire a breve. Poi ci sarà la progettazione dei lavori ed entro l’anno si dovrebbe arrivare definitivamente al ripristino di via Massetana.

I tempi non si conoscono ma ci sono alcuni segnali che fanno capire che alle buche e alle spaccature presenti sul manto si potrà finalmente dire addio: il primo arriva dall’elenco del piano triennale dei lavori pubblici 2023-2025, approvato di recente in consiglio comunale, dove si prevede di realizzare proprio per quest’anno la sistemazione del tratto di strada.

La seconda invece era già arrivata nello scorso settembre quando era stata approvata, in consiglio comunale, una variazione di bilancio da 700mila euro che palazzo pubblico aveva destinato per la zona.

Le radici dei pini, che negli ultimi anni sono cresciute moltissimo e che hanno generato buche e spaccature che sono un vero pericolo, non un semplice ostacolo, per il transito di macchine e motoveicoli, potrebbero dunque scomparire entro questi dodici mesi.