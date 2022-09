Via Massetana, 700mila euro per ripristinare la strada, partito l’iter per l’affidamento dei lavori

Per via Massetana il cantiere che farà partire i lavori per il ripristino della strada appare più vicino. I tempi non si conoscono ma ci sono alcuni che fanno capire che alle buche e alle spaccature presenti sul manto si potrà finalmente dire addio: sono i 700mila euro che palazzo pubblico ha destinato per la zona ed ha inserito in una variazione di bilancio votata dal consiglio comunale della scorsa settimana. Le risorse serviranno per progetti sulla tutela del verde e sui lavori pubblici. Nello specifico si parla dell’abbattimento delle radici dei pini che da tempo tengono in ostaggio la strada e, appunto, del rifacimento della via. Adesso dunque è partito l’iter per l’affidamento dei lavori e il successivo cantiere.