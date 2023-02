Temporaneamente risolto con una “liana” il guasto all’illuminazione pubblica in via Mameli a Siena.” I lavori di un’azienda privata hanno causato un danno alla rete pubblica. Per il ripristino occorre intervenire scavando, ma la zona in questo momento è occupata da un’automobile il cui proprietario non è rintracciabile fino a lunedì. Gli operai e l’ufficio tecnico del Comune di Siena stanno cercando soluzioni alternative per diminuire i disagi”, fanno sapere dal Comune.