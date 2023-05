“Via Francigena on foot”, il pellegrino della salute sarà domani alla Lilt di Siena

La Toscana sarà attraversata da ”Via Francigena on foot”, l’atteso evento di sensibilizzazione ai corretti stili di vita promosso dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa vede l’attore e regista piacentino Filippo Arcelloni percorrere a piedi i 1000 chilometri che lo separano da Roma, 40 giorni in 40 tappe.

Dovrà infatti raggiungere la capitale il 31 maggio prossimo, “Giornata mondiale senza tabacco”.

Durante il percorso il “Pellegrino della salute” offrirà testimonianze circa i benefici di attività fisica e corretta alimentazione in funzione preventiva all’insorgenza di tumori, ma il suo “cammino” lo porterà, tappa dopo tappa, anche ad incontrare volontari Lilt, studenti, enti, associazioni e portatori d’interesse. Dove possibile Arcelloni porterà in scena la sua esperienza attraverso apposite conferenze-spettacolo: descriverà così il quotidiano del pellegrino, persone conosciute, luoghi esperiti, disagi e soddisfazioni di un’avventura che fin dall’inizio ha saputo regalare profonda emozione.

A Siena il testimonial arriverà il 19 maggio alle 16,30 nella sede della Lilt in viale Europa 15, ad attenderlo oltre alla presidente Gaia Tancredi, allo staff e ai volontari, ci saranno i bambini dell’asilo Capitan Uncino, pronti ad ascoltare le sue meravigliose storie e a condividere una gustosa merenda.

Arcelloni porterà inoltre con sé, lungo l’antica Francigena, le tante storie, tradizioni, ricette, informazioni e racconti che la nostra terra saprà affidargli. Tra le novità dell’edizione 2023, infatti, il “Cestino letterario” e la “Bisaccia del pellegrino”: banche dati di contenuti che descriveranno il territorio dalle pagine di www.viafrancigenaonfoot.it. Questo e altro potranno apprezzare quanti vorranno seguirne i progressi online o sui social, ove l’attore descriverà ogni giorno percorso e tappe affrontate.

Chiunque potrà accompagnare il Pellegrino della salute per una porzione di Cammino, così da farsi narratore e testimone di benessere.