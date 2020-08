Via delle Sperandie diventa “ letto” per senza tetto

Erano in nove e dormivano per strada come senzatetto. Alcuni utenti di Facebook lo hanno segnalato attraverso una foto: ieri sera in via delle Sperandie, accanto ai cassonetti e a poca distanza dalla caserma Piave, sede della Polizia, nove persone hanno trovato ricovero sull’asfalto. Un’immagine desolante per una situazione che anche in tempi recenti non ha trovato alcuna soluzione, quando si è trattato di aiutare un clochard che mesi fa stava sotto alle Logge del Fantastici, Prato di Sant’Agostino e anche in Camporegio. Tutti si erano mossi per cercare di andare un aiuto all’uomo. Questo, però, aveva sempre gentilmente rifiutato aiuto.

Stavolta, però, dopo una prima ipotesi che faceva pensare a senzatetto ed evidenziata grazie alle segnalazioni di cittadini preoccupati, è intervenuta la polizia municipale e ha chiarito tutto: non si trattava di clochard ma di cittadini stranieri che un’abitazione ce l’hanno ma che hanno deciso di dormire sull’asfalto per poter essere i primi ed evitare la fila e il gran caldo della mattina fuori dalla questura, per l’iter necessario si richiedenti asilo. La polizia municipale è intervenuta e li ha sanzionati: “si tratta di nove richiedenti asilo di nazionalità pakistana che stavano dormendo per strada in attesa di stamani, quando avrebbero dovuto presentarsi in questura per il foro riconoscimento come da routine. Sono stati sanzionati per violazione dell’articolo 190 del codice della strada” spiega il comandante della Municipale Cesare Rinaldi.