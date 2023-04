Via Camollia, Pasqua con il cantiere, Confesercenti: “Disagio per commercianti e residenti”

In via Camollia Pasqua si avvicina con i lavori in corso, e questo crea disagio tra commercianti e residenti. Lo segnala Confesercenti, tramite il suo Presidente provinciale Leonardo Nannizzi: “tra piazza Paparoni e via dei Gazzani” siamo ancora in pieno cantiere – dice – in questo tratto di strada le consegne dei corrieri restano ineseguibili, il ritiro della spazzatura è oltremodo complicato e anche l’attività dei pubblici esercizi è chiaramente condizionato. Secondo il preavviso originario i lavori avrebbero dovuto svolgersi tra i primi di febbraio e il 17 marzo: questo mese è ormai finito, per la strada si comincia a temere che per i giorni di Pasqua la situazione sia ancora questa”.

Secondo Nannizzi l’imprevisto quanto importante ritrovamento dello scheletro medievale, avvenuto la scorsa settimana, non può essere di per sé la causa dell’allungamento tempi: “in quel caso le operazioni sono state molto rapide. Se i tempi si sono allungati probabilmente lo si deve ad altri fattori, che possono essere anche comprensibili: quando inizia un cantiere è da mettere in conto che i tempi non siano esattamente quelli previsti. Va anche considerato che la scelta di effettuare questi lavori in inverno anziché nei mesi successivi è sicuramente stata opportuna. Adesso però ci auguriamo che la normalità possa essere ripristinata prima delle festività pasquali, considerando anche che Camollia è l’ingresso nord della Francigena in città, biglietto da visita per i turisti che la percorrono e importante preludio alla y storica del centro. Il commercio in questi anni ha subito di tutto, vorremmo evitare che debba anche scontare i ritardi nei lavori stradali”.