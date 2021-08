Via Camollia, Corsi incontra i residenti: “Pedonalizzazione complicata, ci saranno più controlli della municipale”

“Complicato attuare la completa pedonalizzazione della strada interessata”, ma “ci impegneremo come amministrazione comunale a intensificare i controlli con la polizia municipale”. Andrea Corsi, vice sindaco di Siena e assessore alla mobilità e viabilità del comune di Siena, fa il quadro della situazione dopo l’incontro odierno con i residenti della zona di via Camollia. La scorsa settimana, lo ricordiamo, i cittadini di questa area hanno organizzato una protesta chiedendo la completa pedonalizzazione della via, nella quale fino alle 19 circolano anche gli autobus mentre in orario serale possono transitare con auto e motorini solamente i residenti. “Ma in realtà la normativa non viene rispettata – così aveva affermato uno dei residenti scesi in strada. – Anche chi non è residente passa ugualmente la sera, perché è abituato a farlo nelle ore diurne. Mancano i controlli”. Il meeting tra i cittadini e Corsi di stamani è stato definito “proficuo e collaborativo” dal vicensindaco che ha poi ricordato: “abbiamo già fatto molto per tutelare sia i residenti che gli esercizi commerciali della zona, attraverso per esempio chiusure predisposte nel fine settimana e negli orari notturni, oltre alle opportune limitazioni che sono state realizzate per quanto riguarda gli autobus”.