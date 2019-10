Via Aretina – rotatoria Due ponti: c’è il si della giunta al nuovo marciapiede

Dalla giunta è arrivato l’ok definitivo, c’è il via libera al progetto per la realizzazione del marciapiede che collegherà via Aretina alla rotatoria dei Due Ponti. La decisione è stata presa su indicazione dell’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Sportelli e prevede una spesa per il Comune pari a 150 mila euro, per metà finanziata dalla Regione Toscana.

“Accrescere la sicurezza sulle nostre strade è un obiettivo primario di questa Amministrazione e non a caso nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile si parla espressamente di moderazione del traffico e miglioramento della percorribilità pedonale. Per questa ragione nel predisporre ogni intervento infrastrutturale poniamo particolare attenzione anche alla cosiddetta ‘priorità pedonale’- spiega Sportelli-. A partire da via Aretina che, tra Porta Pispini e la rotatoria dei Due Ponti, attualmente è <<dotata solo parzialmente di un marciapiede e ne è addirittura sprovvista nella parte finale, dalle curve de ‘Il Tondo’ alla rotonda. Si tratta di una strada caratterizzata dall’alta velocità dei veicoli e dal passaggio di numerose persone costrette a camminare nella banchine laterali e nelle cunette di scolo delle acque meteoriche vista l’assenza di percorsi pedonali e marciapiedi- prosegue l’assessore- l’opera è stata inserita tra le priorità dell’amministrazione e va a completare i percorsi pedonali in via Aretina, accrescendo la sicurezza in un tratto di strada che, oltretutto, coincide con il tracciato dell’antica Via Lauretana senese e va a interagire con segmenti ad alta densità veicolare che saranno oggetto a breve di importanti interventi (rotatoria di viale Europa e la variante di piazza Maestri del Lavoro). In questo contesto, rendere fruibile per gli spostamenti a piedi via Aretina significa anche incentivare l’utilizzo del parcheggio scambiatore dei Due Ponti”.