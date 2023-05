Vertenza Paycare, fumata nera nell’incontro odierno in Regione

Nuova fumata nera sulla vertenza Paycare: l’incontro di stamani tra le organizzazioni sindacali, la Regione e i vertici non ha prodotto nessun cambio di passo.

“L’Azienda continua tergiversare sul futuro del sito di Monteriggioni – è il commento di Giuseppe Cesarano, segretario Fim Cisl Siena – Grosseto – il prossimo dicembre scadrà il contratto di solidarietà ma ad oggi non esiste nessuna prospettiva per i cinquanta dipendenti. Mentre si è aperto uno spiraglio sulle politiche attive sottoscritto lo scorso 24 luglio, rimane ancora bloccato l’accordo per le uscite volontarie incentivate. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi Il personale attualmente è impiegato su nuove commesse facendo una formazione approssimativa”.

“Non siamo per niente soddisfatti” ha concluso Cesarano annunciando che in queste ore è in corso l’assemblea con i lavoratori per illustrare i contenuti dell’incontro di stamani e decidere le future iniziative da mettere in campo. intanto è stato già fissato altro incontro nella giornata di martedì prossimo, 23 maggio alle 11.