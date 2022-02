Verso la riapertura – Calendario pronto per le Feste Titolari delle Contrade

Sono stati due anni difficili, in cui il Covid-19 ci ha costretti nelle nostre case, senza la possibilità di vivere la nostra vita, senza poter ballare, divertirsi, abbracciarci. Ma adesso c’è una data in particolare: il 31 marzo 2022, giorno in cui lo stato di emergenza dovrebbe decadere. Ebbene, questo giorno ha riacceso le speranze in tutti noi. Il primo segnale di ottimismo arriva dal Magistrato delle Contrade, che ha già preparato il calendario delle feste titolari, in vista di una ripartenza vera e propria.

La speranza è quello di poter tornare a respirare la vita a pieni polmoni e che Siena possa riprendere il suo ritmo, con le contrade, le feste, i canti e il Palio. Intanto, l’attenzione è tutta rivolta verso il 31 marzo, con l’auspicio di poter essere veramente usciti dalla pandemia e poter rivedere i tamburi, le bandiere, i colori delle contrade. E chissà, se a breve rivedremo la terra in Piazza.

Feste Titolari 2022