Verde urbano, il 15 ottobre torna “Siena in Fiore”

Il prossimo fine settimana, lo spazio intorno alla fontana di San Prospero tornerà ad ospitare Siena in Fiore, la mostra mercato promossa dalla Società toscana di orticultura e patrocinata dall’Amministrazione nella quale tutti gli appassionati di fiori e piante, dalle 9 alle 19, potranno visitare, ad ingresso gratuito, i numerosi stand presenti.

Un evento di spicco per il quale la squadra delle aree verde del Comune si è messa subito all’opera provvedendo a sistemare e pulire l’intera area, location non solo di piante e fiori. Questo salotto a cielo aperto, infatti, ospiterà anche incontri di dialogo e confronto dedicati al verde urbano, a progetti partecipativi, e alla sostenibilità delle comunità agricole. U n’intera giornata, il 15 ottobre, organizzata dalla direzione urbanistica dell’Ente in cui, dalle 9.30 alle 16.50, cittadini ed esperti del settore potranno confrontarsi in modo costruttivo.

“Siena in Fiore è un appuntamento ormai tradizionale per la città – ha ribadito l’assessore al commercio Stefania Fattorini – con le sue due edizioni primaverili e autunnali. Il grande successo di pubblico, di appassionati, di cittadini e di turisti, si arricchisce quest’anno con quello degli esperti del settore, con la serie di eventi formativi che sono previsti nella Fortezza medicea, luogo tra l’altro che abbiamo intenzione, come amministrazione comunale, di rilanciare anche con questo tipo di iniziative”.

Proseguendo nel ricordare quanto “la sostenibilità e il verde cittadino sono tematiche fondamentali per noi tutti e le riscopriamo anche con l’attuale quotidianità: come amministrazione dobbiamo accompagnare percorsi partecipativi e di condivisione con il tessuto urbano, perché sappiamo che solo con la partecipazione attiva dei cittadini e di coloro che scelgono di venire a visitare le nostre bellezze artistiche e culturali. Siena fa parte, tra l’altro, del progetto 100mila orti in toscana ed è membro attivo di Urbinat”.

Nell’augurare un buon lavoro a tutti, Fattorini ha concluso col dire che “saremo attenti spettatori di questi eventi proprio perché da questo tipo di eventi si possono trarre input importanti per la crescita e lo sviluppo dei progetti cittadini. Siena In Fiore dimostra dunque ancora una volta di sapersi evolvere nel tempo con iniziative sempre di grande interesse ”.

Un ricco e articolato calendario per la giornata formativa del 15 ottobre in cui “Siena in Fiore” dialogherà con la cittadinanza in diversi pannel dislocati tra il Bastione della Madonna, la Fortezza Medicea, e la zona dell’ingresso dalla fontana di San Prospero.

Di seguito il programma completo: