Venticinquenne disperso nel fiume Elsa: intervento in corso per le ricerche

Vigili del fuoco e 118 sono stati allertati intorno alle 14.30 di oggi, a Colle Val d’Elsa per le ricerche di un ragazzo di 25 anni disperso nel fiume Elsa in prossimità della cascata Diborrato, all’interno del Parco fluviale. L’intervento è in corso,

Non è quindi possibile fornire ulteriori dettagli.

Il ragazzo si sarebbe tuffato nel fiume ma non sarebbe più riemerso. Al momento il nucleo dei sommozzatori dei vigili del fuoco insieme all’elicottero Drago sono alla ricerca del giovane, sul posto anche il 118.